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أستاذ أمراض مناعة يكشف حقيقة العلاقة بين لقاح كورونا والتهابات القلب (فيديو)

الإثنين 24/مايو/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، حقيقة تسبب تلقي اللقاح بإصابات في عضلة القلب خاصة بين المراهقين لمن فوق سن 18 عامًا.

وقال "خضر"، في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه عادة ما يتم القيام بمتابعة روتينية لأي دواء أو مصل لرصد أي أعراض جانبية للدواء، وتم رصد حدوث بعض الالتهابات في عضلة القلب بين المراهقين.

وأضاف: "لم يتم التأكد مما إذا كانت هذه الالتهابات لها علاقة بتلقي اللقاح، خاصة أن أغلب من تلقوا اللقاح عند الشعور بأي أعراض غريبة في الجسم يقوموا بعزوها إلى اللقاح، ولذلك لا نستطيع تحديد ما إذا كان لهذا علاقة بالمصل أو لا".

وتابع خضر: "الالتهابات في عضلة القلب يتم رصدها بالنسبة لسن المراهقين، وعادة لا يتم رصدها لأن الشباب الصغير في سن المراهقة عند الشعور بأي آلام في الصدر لا يفكر في أن عنده مشكلة وعادة بتكون حالة بسيطة وتختفي بعد فترة، ولكن عمومًا الأعراض الجانبية للقاح بتكون إحمرار وألم في موضع الحقن خاصة لمن أصيبوا بالعدوى لان التفاعل مع اللقاح عادة ما يكون زيادة مع هذه الحالات".

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بوابة الفجر الفجر التهابات القلب

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