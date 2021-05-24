"تحيا مصر" يكشف تفاصيل إرسال 150 شاحنة إلى قطاع غزة (فيديو)

قال المهندس محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق أرسل قافلة مساعدات مكونة من 130 شاحنة لقطاع غزة تتكون من مواد غذائية، وأغطية وكساء، بالإضافة لقافلة ملاحقة تتكون من 20 شاحنة تضم أدوات صحية وسيراميك.





وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن القافلة وصلت بالكامل اليوم إلى قطاع غزة ضمن تقديم برنامج تقديم المساعدات الغذائية، وجهود دعم الإعمار، مشيرًا إلى أن القافلة تكونت من 3 آلاف طن، وهي الأولى لخارج الحدود المصرية بالنسبة للصندوق.



