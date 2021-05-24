لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد





وجه الفنان حسن الرداد، عبر خاصية الأستورى لصفحته الشخصية على موقع تداول الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام ”، الشكر لكل من الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد.وأعاد حسن الرداد نشر، فيديو للإعلامى عمرو أديب يعلن فيه تأجيل استضافته لكل من النجمين للاحتفال بمسلسلهما “ملوك الجدعنة” بسبب اعتذارهما عن عدم الظهور خلال حلقة يوم الجمعة الماضية نظراً لوفاة الفنان سمير غانم.يذكر أن الفنان حسن الرداد سبق أن وافق على الظهور ضيف شرف فى حلقتين من مسلسل “ملوك الجدعنة ”، والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.