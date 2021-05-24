خالد عكاشة: الولايات المتحدة تريد إدارة أزمة سد النهضة وليس حلها

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قضية سد النهضة معقدة، والتعاطي الأمريكي معها يكاد يكون فيه تلاعب بالألفاظ، حيث إن الإلحاح حول أن هناك مشكلة في إقليم التيجراي وعدم وصول المساعدات، والحديث عن الدور الإريتري والاستقواء بإريتريا لارتكاب مزيد من الجرائم فيه تقزيم للمشكلة وإشارات خجولة للغاية ولا تعبر عن حقيقة الواقع على الأرض.





وأضاف "عكاشة"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تريد إدارة أزمة سد النهضة وليس حلها، وتريد أن تكون هذه الأزمة ضاغطة على بعض الأطراف في المنطقة وقد يكون من بينها مصر.



