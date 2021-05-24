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خالد عكاشة: الولايات المتحدة تريد إدارة أزمة سد النهضة وليس حلها
الإثنين 24/مايو/2021 - 07:13 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قضية سد النهضة معقدة، والتعاطي الأمريكي معها يكاد يكون فيه تلاعب بالألفاظ، حيث إن الإلحاح حول أن هناك مشكلة في إقليم التيجراي وعدم وصول المساعدات، والحديث عن الدور الإريتري والاستقواء بإريتريا لارتكاب مزيد من الجرائم فيه تقزيم للمشكلة وإشارات خجولة للغاية ولا تعبر عن حقيقة الواقع على الأرض.
وأضاف "عكاشة"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تريد إدارة أزمة سد النهضة وليس حلها، وتريد أن تكون هذه الأزمة ضاغطة على بعض الأطراف في المنطقة وقد يكون من بينها مصر.
وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة ضغط ليس لانتزاع حق من إثيوبيا وإنما لإعادة الإمور لنصابها بالعودة للنصوص القانونية ومبادئ الأنهار الدولية، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تألو جهد على الإطلاق في التوصل لحل لأزمة سد النهضة، مناشدًا الرأي العام بعدم الانجرار خلف ما يحاول الإعلام الإثيوبي الانجرار إليه.
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