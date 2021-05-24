مفاجأة.. عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء مرة أخرى









وأشار إلى أن الفنانة الكبيرة انتهت من تسجيل الأغنية منذ فترة، إلا أنها تحتفظ بها وتنوى طرحها فى الوقت المناسب.



يذكر أن من بعض أعمال الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى والذى لقب بصاحب الالحان الذهبية : وردة بتونس بيك، حرمت أحبك ، نار الغير، بحب ف غرامك ، ياغدار ، كرهتك، أ تصور بحبك

كشف الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن حقيقة الأخبار المتدوالة عن عودة الفنانة القديرة نجاة الصغيرة إلى الغناء بعد فترة طويلة من الابتعاد.وقال الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى فى تصريحات صحفية، إن هناك تعاونًا بالفعل مع نجاة الصغيرة من خلال عمل غنائى ضخم.