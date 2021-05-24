تعرف على الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإسباني

اكتمل عدد الفرق الإسبانية المتأهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا فى الموسم الكروى المقبل، عقب انتهاء منافسات "لاليجا" بالموسم الجاري2020-2021، اليوم الأحد، بانتهاء مواجهات الجولة الـ38 والختامية من عمر المسابقة.





بعد موسم طويل وصعب على الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتليتكو مدريد، استطاع حسم لقب الدوري الإسباني بعد فوزه في الجولة الأخيرة على بلد الوليد، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي شهد تألق الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم الفريق بتسجيله للهدف الثاني في المبارة ليعلن بعدها عن تتويج أتليتكو مدريد، بلقب الدوري بعد غياب دام لسبع سنوات.





وحجز ريال مدريد، أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد ما حل وصيفاً خلف المتصدر أتليتكو برصيد 84 نقطة بتخطيه عقبة فياريال، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





وتمكن برشلونة في حجز أحد المقاعد المتبقية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد تواجده في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، بفوزه على أحد الفرق الهابطة لدوري الدرجه الثانيه نادي إيبار، بهدف نظيف في اللقاء الذي شهد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن اللقاء وذلك لانتهاء عقده مع النادي الكتالوني.



