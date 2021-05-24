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شاهد.. رسالة طمأنة من رئيسة شركة فاكسيرا للمصريين بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

الإثنين 24/مايو/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجهت الدكتورة هبة والي، رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن اللقاحات المتوفرة في مصر ضد فيروس كورونا.

وقالت هبة والي، في حوارها عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن أي تطعيم موجود حاليًا في مصر آمن وفعال وتخضع للتقييم العلمي من قبل هيئة الدواء المصرية قبل أن يتم تسجيله.

وأضافت: "أرجو من المواطنين ألا يستمعوا من الشائعات التي تعتمد على اجتهادات شخصية من بعض الأشخاص، وجميع اللقاحات في مصر آمنة ومطمئنة ولم يتم تسجيل أي أعراض خطيرة من اللقاحات وجميع الأعراض الجانبية متعارف عليها حتى في تطعيمات الأطفال الروتينية".

وتابعت رئيس شركة فاكسيرا للمصريين: "عملت الدولة المصرية على توفر أعداد من اللقاحات وتنوع المصادر، ولدينا جرعات كبيرة من لقاحي سينوفارم الصينية وأسترازينيكا بالإضافة إلى التصنيع المحلي للقاح سينوفاك، كما تم التعاقد على 10 ملايين من لقاح سبوتنيك الروسي ومثلها من لقاح جونسون آند جونسون".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على 40 مليون جرعة من تحالف كوفاكس الذي يوفر أنواع مختلفة من اللقاحات، مؤكدة أنه لا يتم إتاحة هذه اللقاحات إلا بعد تسجيلها من هيئة الدواء المصرية، موضحة أن هناك إقبالا كبيرا زاد على التسجيل لتلقي اللقاحات خاصة وأن مصر تنبهت مبكرا لسباق الدول على لقاحات كورونا وعقدت اتفاقيات للحصول عليها.

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