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نجم الزمالك الأسبق يهاجم موسيماني
الإثنين 24/مايو/2021 - 12:30 ص
محمد زويد
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انتقد رضا عبدالعال، نجم الاهلي والزمالك السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مدرب محظوظ للغاية ولم يضف أي بصمة منذ قدومه إلى تدريب المارد الأحمر.
وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: "موسيماني لديه كافة المقومات التي تساعده على النجاح وحصد الألقاب المحلية والقارية، كما أن منظومة النادي الأهلي تساعد أي جهاز فني على النجاح".
وأشار عبدالعال إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي يتحمل مسئولية هدف صن داونز الذي سجله موسى ليبوسا في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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