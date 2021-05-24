نجم الزمالك الأسبق يهاجم موسيماني

انتقد رضا عبدالعال، نجم الاهلي والزمالك السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مدرب محظوظ للغاية ولم يضف أي بصمة منذ قدومه إلى تدريب المارد الأحمر.





وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: "موسيماني لديه كافة المقومات التي تساعده على النجاح وحصد الألقاب المحلية والقارية، كما أن منظومة النادي الأهلي تساعد أي جهاز فني على النجاح".



