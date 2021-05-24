Advertisements

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:11 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفطر الأبيض موجود من قبل ومرتبط بانخفاض المناعة، مشيرا إلى أن الإعلام يلعب دورا في التهويل.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لا داعٍ لتخويف المواطنين بشان انتشار الفطر الأسود والأبيض، كون الحالات تكاد تكون منعدمة، والمرض لا ينتقل من شخص لآخر"، لافتا إلى أن ظهوره مرتبط بالأدوية المثبطة لجهاز المناعة.

وناشد النادي، المرضى الذين يتناولون على أدوية مثبطة للمناعة وعلى رأسها الكورتيزون بالاهتمام بتناول الأدوية في بيئة معقمة.

وأضاف: "الفطر الأسود نادر الحدوث في مصر، وحالات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة"، لافتا إلى أن الفطر الأسود يهاجم الأنف والفم والعين وحال وصوله إلى المخ تحدث الوفاة.

وأكمل النادي: "في بعض حالات الفطر الأسود يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي عبر إزالة جزء من الوجه أو العين لمنع وصول الفطر إلى المخ وهو ما يحدث مع 60% من مرضى الفطر الأسود في الهند"، مشيرا إلى أن الهند تعاني من مرض الفطر الأسود قبل ظهور أزمة كورونا.

وحول أعراض لقاح كورونا قال "من الطبيعي ظهور أعراض جانبية للقاح، لكن عدم ظهورها لا يعني ضعف اللقاح أو عدم صلاحيته".

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن الغالبية العظمى من الحاصلين على لقاح كورونا في مصر، شعروا بالأعراض الجانبية، لافتا إلى أن المنظمات المشرفة على لقاح كورونا لم تحسم أمرها من الموافقة على منح جرعة ثالثة للقاح.

وتابع "نحن في قمة الموجة الثالثة لكورونا، عدد الحالات ما زال كبيرا والمستشفيات ما زالت ممتلئة»، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة مكافحة كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعليق كلوب بعد الفوز على كريستال بالاس واحتلال المركز الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ أقل من ساعتين

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل- ليل يتوج بطلًا للدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

"عندي أمراض مزمنة وسني كبير".. عمرو أديب يحكي تجربته مع لقاح كورونا

منذ ثلث ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 16 ساعة

طارق يحيى لـ اتحاد الكرة: عليكم إلغاء المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 17 دقيقة

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار سوهاج من حادث مروع

منذ ساعة و 28 دقيقة

جاريث بيل يهاجم ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتهاء أزمة نجم الزمالك المالية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:11 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

12:02 ص

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

12:21 ص

جاريث بيل يهاجم ريال مدريد

01:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»