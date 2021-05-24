تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفطر الأبيض موجود من قبل ومرتبط بانخفاض المناعة، مشيرا إلى أن الإعلام يلعب دورا في التهويل.





وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لا داعٍ لتخويف المواطنين بشان انتشار الفطر الأسود والأبيض، كون الحالات تكاد تكون منعدمة، والمرض لا ينتقل من شخص لآخر"، لافتا إلى أن ظهوره مرتبط بالأدوية المثبطة لجهاز المناعة.





وناشد النادي، المرضى الذين يتناولون على أدوية مثبطة للمناعة وعلى رأسها الكورتيزون بالاهتمام بتناول الأدوية في بيئة معقمة.





وأضاف: "الفطر الأسود نادر الحدوث في مصر، وحالات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة"، لافتا إلى أن الفطر الأسود يهاجم الأنف والفم والعين وحال وصوله إلى المخ تحدث الوفاة.





وأكمل النادي: "في بعض حالات الفطر الأسود يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي عبر إزالة جزء من الوجه أو العين لمنع وصول الفطر إلى المخ وهو ما يحدث مع 60% من مرضى الفطر الأسود في الهند"، مشيرا إلى أن الهند تعاني من مرض الفطر الأسود قبل ظهور أزمة كورونا.





وحول أعراض لقاح كورونا قال "من الطبيعي ظهور أعراض جانبية للقاح، لكن عدم ظهورها لا يعني ضعف اللقاح أو عدم صلاحيته".





وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن الغالبية العظمى من الحاصلين على لقاح كورونا في مصر، شعروا بالأعراض الجانبية، لافتا إلى أن المنظمات المشرفة على لقاح كورونا لم تحسم أمرها من الموافقة على منح جرعة ثالثة للقاح.



