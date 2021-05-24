هل دخلنا في رعب جديد؟.. كل ما تريد معرفته عن "الفطر الأسود" (سؤال وجواب)

على غرار الصين وتسببها في انتشار فيروس كورونا، ولكن هذه المرة تختلف كثيرا، اعتادت الهند على تسجيل عشرات الحالات السنوية من عدوى الفطر الأسود، لكن هذا العام وتزامنا مع جائحة فيروس كورونا التي تفتك بالبلاد، تخطت الأرقام المسجلة بهذا الفطر عتبة 7 آلاف إصابة مع إعلان تسع ولايات هندية على الأقل، الأمر الذي أدى إلى تحول العدوى لديها إلى وباء.





ووصل الحديث عن الفطر الأسود إلى مصر وتصاعد واحدث هالة من الهلع والزعر بين المواطنين خاصة بعد أنباء عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم به نتيجة انهيار حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا، والتي سرعان ما نفته وزارة الصحة مؤكده ان سبب وفاته مثبت في شهادة الوفاه.





وتوضح "الفجر"، خلال هذا التقرير كل ما يجب معرفته عن الفطر الأسود:





ما هو الفطر الأسود؟





الفطر الأسود عبارة عن فطريات نادرة تؤثر بشكل أساسي على أصحاب المناعة الضعيفة، وتعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة، ويسمى "مرض انتهازي"، يهاجم الفك والعين ويهدد بالوفاة، وسمى انتهازي لأنه يعيش في جسم الإنسان، وينتهز فرصة قلة المناعة ليبدأ نشاطه ويهاجم ويسبب مرضا خطيرا، ومميتا في بعض الأحيان.





من أين أتى الفطر الأسود؟





بحسب الدراسات فإن الفطر الأسود مرض موجود منذ عام 1885، حيث وجدت دراسة في عام 2005 على أن معدل الوفيات بالفطر الأسود بلغ 54%، وقال الدكتور هيمانت ثاكر، الطبيب الاستشاري وأخصائي القلب في مستشفى براش كاندي، في مومباي، إن الفطر الأسود يضر الدورة الدموية حتى آخر عضو في الجسم، كما ينتج عنه موت الأنسجة، التي تصبح سوداء اللون بعد ذلك، وهذا سبب تسميته بالفطر الأسود.





ما العلاقة بين الفطر الأسود وفيروس كورونا؟





هذا النوع من الفطريات نادر للغاية وقد يصيب الأشخاص الذين لديهم مناعة أنظمة تضررت من قبل، لذلك بدأ يظهر بعد تفشي فيروس كورونا، وتشترك الفطريات السوداء في بعض الخصائص المميزة والتكيفات الفسيولوجية التي تمكن الفطريات السوداء من المقاومة العالية للضغوط البيئية، وتغزو الفطريات الجيوب الأنفية وتشق طريقها إلى داخل الجمجمة، فقد يموت من 50 إلى 80% من المرضى.





ما هو علاج الفطر الأسود؟





وعن كيفية العلاج من مرض الفطر الأسود الذي يسببه الإصابة بفيروس كورونا، أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الفطر الأسود له علاج دوائي حال تم تشخيصه في مرحلة مبكرة ولكن في حال تأخر الحالة قد يتم استئصال الجزء المصاب سواء في العين أو الأنف أو جزء من الوجه وقد يصل إلى المخ، وقد يحدث الإصابة بالفطر الأسود بسبب استعمال الأدوية والمضادات الحيوية أو بروتوكول كورونا دون استشارة طبيب.





وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن بروتوكول كورونا ليست واحدة ويتم وصفها حسب الحالة الصحية وسن المرضى ولا يتم وصف بروتوكول واحد لجميع المرضى، محذرا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية التي تسبب نقص المناعة وتحور الأمراض وتكون أجسام مضادة في الجسم تهاجم المضاد الحيوي، وتجعل استخدامه فيما بعد لا يؤثر على المرض.





كيف تنتشر العدوى الفطرية؟





الفطريات السوداء نادرة جدا، وغير مرتبطة بفيروس كورونا المستجد فقط، وإذا وجد الفطر الأسود في فرد واحد غير مقلق نهائيا، فمن بين 4 آلاف مريض، يظهر مريض واحد مصاب بالفطر الأسود، وربط كورونا بالفطر الأسود طغى في الهند بسبب سوء التغذية المتفشي هناك، وإهمال علاج مرضى السكري، وإهمال التدابير الوقائية مما سمح لفيروس كورونا بإحداث طفرتين خطيرتين سهلت له الانتشار على نطاق واسع وإصابة 414 ألف شخص في يوم واحد، ويتسبب في وفاة 4525 شخصا يوميا.





ويؤكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن "الفطر الأسود" ليس بمرض معد، وبالتالي لا يمكن أن ينتقل بين البشر والحيوانات، ويصاب الأفراد بهذه العدوى عن طريق التعرض للفطريات في البيئة إذا تم استنشاقها، يمكن أن تصيب الفطريات الرئتين أو الجيوب الأنفية، ويمكن التقاطها عن طريق الاستنشاق أو عند ملامستها جلد مفتوح من خلال جرح أو حرق عن طريق الجلد، ويمكن أن تنتشر العدوى لاحقا إلى مجرى الدم، وتصل إلى أعضاء مثل الدماغ والقلب والطحال أيضا.





ما هي أعراض الإصابة بالفطر الأسود؟





من المحتمل أن تؤثر هذه الفطريات على أجزاء مختلفة من الجسم، ويظهر مجموعات مختلفة من الأعراض خاصة إذا تكونت العدوى في الجيوب الأنفية والدماغ كما يلي:





1- الحمى.

2- تورم الوجه من جانب واحد.

3- صداع.

4- احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

5- آلام في الصدر.

6- ضيق في التنفس.





وعندما يتسبب في مهاجمة داء الغشاء المخاطي الجهاز الهضمي، فقد تظهر بعض الأعراض مثل:

1- آلام في البطن.

2- غثيان وقيء.

3- حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.





عوامل الخطر للفطر الأسود؟





هناك بعض العوامل الخطرة التي يسببها مرض الفطر الأسود، وهي تدني المناعة، فالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطريات المخاطية لديهم جهاز مناعي ضعيف يجعلهم عرضة للإصابة بالفطريات والالتهابات الانتهازية الأخرى، وهذا يشمل المصابين بمرض كوفيد-19 الشديد، ومرضى الإيدز.





كما أن هناك مجموعات معينة من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفطريات المخاطية، وهم:





- الأشخاص المصابين بمضاعفات مرض السكري.

- مرضى السرطان.

- مرضى زرع الأعضاء، وزرع الخلايا الجذعية.

- من لديه انخفاض في عدد من خلايا الدم البيضاء.

- تعاطي المخدرات بالحقن.





كذلك يعتبر سوء التغذية من عوامل الخطر المرتبطة بشكل رئيسي بالفطر المخاطي المعدي المعوي.





العلاقة بين الفطر الأسود وفيروس كورونا





حسب ما أكده الأطباء، ووزارة الصحة الهندية، إنه ليس هناك علاقة بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، ولكن فيروس كورونا يتسبب في قلة المناعة وبالتالي يتعرض المصاب لمرض الفطر الأسود كمضاعفات كورونا، لذلك الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، ولكن الأكثر عرضة هم مرضى السكري، ومن يتناولون المنشطات، وأصحاب الأمراض المزمنة.





كم هو عدد الإصابات في الهند بالفطر الأسود؟





تشير الأرقام في الهند إلى ما لا يقل عن 7250 حالة، بحسب صحيفة هندوستان تايمز التي استشهدت بوثائق حكومية.





وأفادت ولاية ماهاراشترا عن أكثر من 2000 حالة، وقال مسؤولون إن ولاية غوجارات، موطن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لديها نحو 1200 حالة، كما أعلنت تسع ولايات هندية على الأقل أن العدوى تحولت لديها إلى وباء، وخصصت المستشفيات في عدة مدن أجنحة خاصة لهؤلاء المرضى.



