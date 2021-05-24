أحمد فتحي: محمد ثروت الأنسب لتقديم شخصية سمير غانم لهذا السبب









رحل عن عالمنا منذ يومين الفنان سمير غانم، واحتل وفاته تريند منصات السوشيال ميديا، كما نعاه عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في الوطن العربي.وقال أحمد فتحي في تصريحات صحفية : "حزنت بشدة علي رحيل سمير غانم، وليس أنا فقط بل الوطن العربي أجمع، ، وذلك لأنه ظل طوال حياته يرسم البسمة على وجوه الجميع، مشيراً إلى أنه كان واحد من أعظم الشخصيات سواء على المستوي الفني أو الشخصي، كما أنه عاش 83 سنة ولم يفتعل أزمة مع زملائه أو دخل في أي صراع.وتابع: "وبينا العديد من المواقف، مثل عندما ظهرت معه ضيف شرف في مسلسل (لهفة) فوجئت به يساعدني في اختيار الإيفيهات وغيرها من الأمور التي تثبت أن سمير غانم واحد ولن يتكرر".واختتم: "النجم الراحل مشواره ملئ بالنجاحات، وأرى أنه في حال تقديم عمل فني عن حياته، فأري أن النجم محمد ثروت الأنسب لتقديم هذا الدور، خاصة أنه قريب منه شكلًا".