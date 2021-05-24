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هيئة تجميل القاهرة تكشف تفاصيل تولي شركتين بالقطاع الخاص جمع القمامة (فيديو)

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:29 ص
هدى عبدالرازق
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قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إنه تم التعاقد مع شركتين من القطاع الخاص لجمع المخلفات بالقاهرة.

وأشار "الشرشابي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الشركتين سيعملان في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، وتضم هذه المناطق أحياء مصر الجديدة، مدينة نصر، النزهة، السلام، المرج، المطرية، وعين شمس.

وأضاف أنه سيتم جمع القمامة من أمام كل وحدة سكنية، منوها بأن الشركات الخاصة بدأت تتسلم مهامها بشكل تدريجي، معلقا: "هيستلموا حي حي.. وفي خلال 3 شهور هيكونوا استلموا كل الأحياء".

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