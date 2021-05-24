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طبيب بجامعة هارفارد الأمريكية يحسم الجدل حول علاقة كورونا بمرض الفطر الأسود (فيديو)

الإثنين 24/مايو/2021 - 05:33 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، أنه لا علاقة لفيروس كورونا بمرض الفطر الأسود الذي انتشر مؤخرًا بين عدد من المتعافين بفيروس كورونا في الهند.

وقال "حمدي"، في حواره عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن مرض الفطر الأسود سببه نقص المناعة، ولا علاقة مباشرة له بفيروس كورونا.

وأضاف، أنه تم رصد مرض الفطر الأسود بين مرضى السكر الذين أصيبوا بفيروس كورونا وأفرطوا في تناول أدوية الكورتيزون وهو ما تسبب في نقص المناعة مما سمح للفطر بالدخول إلى الجسم.

وأشار "حمدي"، إلى أن مرض الفطر الأسود من الممكن أن يأتي في الجلد أو العين أو الجيوب الأنفية، مؤكدًا أن تلقيح 50% من سكان أي مجتمع من الممكن أن يساعد على توقف الجائحة وكسر حلقة الإصابة كما حدث في المجتمع الأمريكي.

وفي سياق منفصل أوضح أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، أنه توصل من خلال بعض الأبحاث العلمية التي من شأنها أن تمنع مرض السكر والسمنة عن طريق التغذية السليمة وهو الذي كان سببًا في حصوله على جائزة عالمية من الأكاديمية الأمريكية للتغذية وعلوم الغذاء.

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