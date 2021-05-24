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مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن مدة فاعلية لقاح كورونا

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، مدى فاعلية الحصول على لقاح كورونا، قائلاً: "تطعيم كورونا لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يمنع من حدة أعراض الفيروس الخطيرة والشديدة التي تؤدي إلى الدخول إلى العناية المركزة، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى الوفاة".

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد، أن فترة التأثير الإيجابي للتطعيم ستكون 6 أشهر، وهذا الأمر ينطبق على جميع اللقاحات وليس لقاح سينوفارم او لقاح أسترازينكا.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن الناس في حاجة إلى الحصول على جرعة ثالثة بعد مرو 6 شهور في ظل أنتشار الفيروس.

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