Advertisements

بعثة الأهلي تصل الدوحة استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

الإثنين 24/مايو/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ظهر أمس الأحد حيث هبطت في مطار أسوان للتزود بالوقود لتستأنف بعد ذلك رحلتها إلى مطار الدوحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي مع صن داونز ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي.

أخبار تهمك

تعليق كلوب بعد الفوز على كريستال بالاس واحتلال المركز الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

طارق يحيى لـ اتحاد الكرة: عليكم إلغاء المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99

منذ 39 دقيقة

عاجل.. انتهاء أزمة نجم الزمالك المالية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار سوهاج من حادث مروع

منذ ساعة و نصف

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ ساعة و 23 دقيقة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 7 ساعات

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 5 ساعات

"عندي أمراض مزمنة وسني كبير".. عمرو أديب يحكي تجربته مع لقاح كورونا

منذ ثلث ساعة

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ أقل من ساعتين

جاريث بيل يهاجم ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 18 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- ليل يتوج بطلًا للدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:11 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

12:02 ص

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

12:21 ص

جاريث بيل يهاجم ريال مدريد

01:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»