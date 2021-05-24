بعثة الأهلي تصل الدوحة استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي





وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ظهر أمس الأحد حيث هبطت في مطار أسوان للتزود بالوقود لتستأنف بعد ذلك رحلتها إلى مطار الدوحة.





ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في نهائي كأس السوبر الإفريقي.







وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي مع صن داونز ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.