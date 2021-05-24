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تصريح ناري من وزير الري حول أزمة سد النهضة

الإثنين 24/مايو/2021 - 08:25 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، تأثير عن مخاطر ملء سد النهضة بدون توافق، قائلاً: "المجتمع الدولي غير مدرك لمخاطر ملء أزمة سد النهضة، ...المجتمع الدولي هيشعر بمخاطر أزمة سد النهضة مع زيادة الهجرة الغير شرعية لأوروبا".

وتابع وزير الري، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن مصر عرضت على إثيوبيا سيناريو يضمن توليد كهرباء بنسبة 80% من سد النهضة مع حالات الجفاف الشديدة، ولكن إثيوبيا رفضت أيضا هذا السيناريو، متابعًا: "إثيوبيا مش عايزة اتفاق خالص، لو كانت عايزة اتفاق كانت مضت اتفاق واشنطن"

وعن امكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولة لمناقشة أزمة سد النهضة، قال وزير الري:" مفيش حاجة مستبعد لحل أزمة سد النهضة..انا مطمئن لحل الازمة لأن مصر دولة قادرة، لن تسمح الدولة المصرية بحدوث أزمة مياه "

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