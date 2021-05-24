شاهد.. مذيعان مشهوران يأكلان البطيخ والخوخ على الهواء بعد شائعات المادة المسرطنة

كشف محمد القرش، معاون وزير الزراعة، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن البطيخ المسرطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشائعات عارية تمامًا عن الصحة.





وقال "القرش"، في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" بعد تجربة الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم للبطيخ والخوخ في الأستوديو، إن انتشار بعض الأخبار عن تسمم بعض الأفراد بسبب تناول البطيخ هي مجرد حادثة فردية ومن الوارد حدوثها في أي نوع آخر من الخضروات أو الفاكهة أو الأطعمة التي يتم تخزينها بطريقة خاطئة.





وأشار إلى أن وزير الزراعة أصدر تعليماته فور انتشار هذه الشائعة بالنزول على 17 سوقًا على مستوى محافظات الجمهورية وتم سحب عينات بطريقة عشوائية وتم فحص جودتها ونسبة الميكروبيولوجي وتم إثبات أن البطيخ والخوخ آمن وعلى أعلى مستوى ويتم تصديرهما وفق للمعايير الدولية.





وفي ذات السياق قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن انتشار الشائعات والتي كان اخرها أن البطيخ مسرطن يضر بالاقتصاد المصري، والمنتجين الزراعيين.





وأشار "النجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن مصر تصدر البطيخ إلى 16 دولة، ومنها دول أوروبية، لافتا إلى أن المنتجات الزراعية تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، معلقا: "إحنا أكلنا العالم كله خلال أزمة كورونا".



