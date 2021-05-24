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تعرف على آليات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مشروع القانون الجديد
الإثنين 24/مايو/2021 - 05:40 ص
آيات عامر
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أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عن آليات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء مشروع القانون الجديد.
وتستعرض "الفجر" أبرز مواد مشروع القانون الجديد الخاص وهي كالآتي:
- في حال تقدم الموظف للعلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023".
- وفى حال اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من عمله.
- تؤثر المخدرات بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطي بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التي قد تؤثر بشكل مباشر في وقوع الحوادث.
- أهمية الكشف عن تعاطى المخدرات للموظفين بهدف الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات.
- القانون سيتم تنفيذه بعد إقراره بـ6 أشهر، حيث أعطى القانون للموظف هذه الفترة من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة وعقب انتهاء هذه المدة فأن أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات ستكون العقوبة هي الفصل من العمل.
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