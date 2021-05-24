تعرف على آليات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مشروع القانون الجديد

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عن آليات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء مشروع القانون الجديد.





وتستعرض "الفجر" أبرز مواد مشروع القانون الجديد الخاص وهي كالآتي:





- في حال تقدم الموظف للعلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023".





- وفى حال اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من عمله.





- تؤثر المخدرات بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطي بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التي قد تؤثر بشكل مباشر في وقوع الحوادث.





- أهمية الكشف عن تعاطى المخدرات للموظفين بهدف الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات.



