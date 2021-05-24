تعليق مؤثر لهالة صدقي عن الصور المتداولة لدنيا وإيمي في عزاء والدهما سمير غانم





نشرت الفنانة هالة صدقى، صورة مجمعة لدنيا وإيمي في جنازة والدهما الراحل النجم الكبير سمير غانم.





وعلقت قائلة: "إحساسي في اللحظة دى أن إيمي ودنيا رجعوا أطفال، وبالرغم من وقفة أزواجهم المحترمين حسن ورامي في ظهرهم لكن تائهين من غير أمهم".





وأضافت: "يا رب ما يحرم حد من أي غالي ولا عزيز ويلاقي الإيد اللي تطبطب عليه وتشده وقت الشدة ربنا يرجعلهم أمهم بألف خير".





يذكر أن النجم الكبير سمير غانم، وافته المنية يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية إثر إصابته بفيروس كورونا.









