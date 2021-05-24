طارق يحيى لـ اتحاد الكرة: عليكم إلغاء المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99



وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لائحة 99 تنص على أن الزمالك بطل المسابقة بفارق الأهداف".



وتابع عن أزمة بطل دوري 99: "اللي حضر العفريت مش عارف يصرفه"

وأتم: "على اتحاد الكرة أن يلغي المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99 طالما أنه يراها دورة تنشيطية".

أكد طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم في نادي الزمالك، أن الفريق ليس طرفا في شكوى الأهلي ضد مشاركة سيف جعفر.