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طارق يحيى لـ اتحاد الكرة: عليكم إلغاء المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم في نادي الزمالك، أن الفريق ليس طرفا في شكوى الأهلي ضد مشاركة سيف جعفر.

 
وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لائحة 99 تنص على أن الزمالك بطل المسابقة بفارق الأهداف".


وتابع عن أزمة بطل دوري 99: "اللي حضر العفريت مش عارف يصرفه"

وأتم: "على اتحاد الكرة أن يلغي المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99 طالما أنه يراها دورة تنشيطية".

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طارق يحيى سبف جعفر الزمالك اتحاد الكزرة

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