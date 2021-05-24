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رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن مفاجأة بشأن السفينة الجانحة (فيديو)
الإثنين 24/مايو/2021 - 01:27 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك لانش غرق أثناء عملية تعويم السفينة الجانحة، وكان لانش خدمات، واستشهد على إثره أحد المهندسين.
وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الهيئة تقدم الرعاية الكاملة لأسرة المهندس الذي لقي مصرعه، مضيفا أنهم يبحثون عن تعويض الخسائر التي لحقت بقناة السويس بسبب أزمة السفينة الجانحة، وليس تحقيق مكسب.
ولفت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنهم طلبوا 916 مليون دولار تعويض في البداية ثم خفضوا قيمة التعويض المطلوبة إلى 550 مليون دولار بعد تقييم البضائع التي كانت على السفينة.
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