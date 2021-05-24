جاريث بيل يهاجم ريال مدريد

أكد الويلزي غاريث بيل، أنهم في ريال مدريد ينتظرون منك أن تكون نجماً ساطعاً، في حين أنه يرى نفسه شخصاً عادياً".





قضى الجناح الويلزي الموسم المنصرم بين صفوف توتنهام هوتسبير معاراً من ريال مدريد، الذي ينبغي العودة إلى صفوفه عقب انتهاء فترة الإعارة.



وفي مقابلة مع صحيفة ذا تايمز، قال: "في إسبانيا تقع كرة القدم تحت عدسة مكبرة، كل ما تفعله في ريال مدريد يتم تضخيمه وهذا يعني وجود كاميرات حولك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، من الصعب التأقلم على ذلك".





وأضاف: "في الريال يريدون منك أن تكون نجماً ساطعاً، وأن تتصرف مثلما يتصرف لاعبين آخرين، الحقيقة هي أنني بالتأكيد لست كذلك".





وتابع: "أنا شخص متحفظ، في حين هناك لاعبون آخرون يحبون الظهور، ليس التباهي، ولكن أن يكون لهم علامتهم التجارية الخاصة، يذهبون إلى هذه الفعاليات على السجادة الحمراء، وأنا لم أكن من هذا النوع، أحب لعب كرة القدم والذهاب إلى المنزل، وأن أكون شخصاً عادياً".





كما هاجم اللاعب الصحافة الإسبانية، ودافع عن مستواه في اللغة، وأوضح: "أتحدث بما يكفي للدفاع عن نفسي، وأفهم كل ما يدور حولي، ما أزعج الصحافة حقاً هو أنني لم أتحدث معهم، لذلك خلقوا دراما ضخمة ومسلسل حول أنني عاجز عن القيام بهذا أو ذاك".



