"ست مجاملة بطبعها".. هالة صدقي تدافع عن يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها في فرح الجونة

تعرضت الفنانة يسرا، لهجوم شديد على السوشيال ميديا، وذلك فور نشر صور لها وهى تغني وترقص مع المطرب عمرو دياب، بعد حضورها عزاء الراحل سمير غانم.



ودافعت الفنانة ليلي صدقي على يسرا فى تصريحات لها، قائلة: "دي طول النهار في مجاملات في العزا وفي مستشفيات وفي ملاجئ .. مابتعديش أي مناسبة سيئة أو حزينة.. هي ست مجاملة بطبعها".



وتابعت: "زائد إنت ما تعرفش علاقة أي فنان بصاحب الفرح.. لما مثلاَ يبقى أخويا بنته هتتجوز يوميها وحصل وفاة لزميل هل أنا مش هروح فرح أخويا أو فرح أختي.. هل ده منطقي؟!".



واختتمت: "وبعدين هنقول الرقص ومش الرقص.. يسرا الفترة الأخيرة كانت بتغني وتؤدي وتطلع على الاستيدج وشبه بتعمل الأغنيات بتاعتها... لما يجي عمرو يشدها علشان دي مجاملة لأختها أو لصاحبتها.. لكن الهجوم على يسرا بالتحديد في زميلات كتير راحوا... بس الهدف كان يسرا بشكل أخص".