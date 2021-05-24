محمد إبراهيم يثني على أداء عمار حمدي وسيسيه مع الاتحاد السكندري





وأكد إبراهيم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن رزاق سيسيه ظهر بمستوى مميز خلال الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 7 أهداف خلال مباريات الدوري المصري الممتاز.





كما أشار إلى أن عمار حمدي، يأتي ضمن الأكثر تأثيراً في مستوى الاتحاد السكندري هذا الموسم، بجانب سيسيه، مؤكداً أن عمار من أهم مفاتيح الفريق منذ قدومه معاراً من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أثنى محمد إبراهيم مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، على أداء ثنائي زعيم الثغر، رزاق سيسيه و عمار حمدي.