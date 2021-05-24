تعرف على الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإيطالي

أسدل الستار على منافسات الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الجولة 38 والأخيرة من عمر المسابقة، ولم تخلو الجولة الأخيرة من الكالتشيو من الإثارة والمتعة وخاصة فيما يخص صراع التأهل على مقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





وكان انتر ميلان أول الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا بعد حسمه لقب الدوري الإيطالي للمرة ال 19 في تاريخه بعد غياب دام أحد عشر عاماً، قبل 4 جولات من النهاية،بعد تعادل أقرب ملاحقيه آنذاك فريق أتالانتا أمام ساسولو.





وتمكن ميلان من حجز أحد المقاعد المتبقية لدوري أبطال أوروبا بعد تخطيه عقبة أتالانتا بهدفين نظيفين، في المباراة التي شهدت تألق الإيفواري فرانك كيسي بإحرازه هدفين في الدقيقتين 43 و90 من المباراة.





بهذا الفوز رفع الميلان رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري، وبفارق نقطة وحيده عن أتلانتا الذي حل ثالثا في ترتيب الدوري بتفوقه في المواجهات المباشرة والأهداف عن السيدة العجوز فريق يوفنتوس.





وبعد موسم صعب مر به فريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو حسم يوفنتوس آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه العريض على بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدف مستفيداً من تعادل أقرب ملاحقيه فريق نابولي مع هيلاس فيرونا بهدف لآخر في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب دييغو ارماندو مارادونا.



