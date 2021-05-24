ناقد فني يروي موقفا شهده لسمير غانم خلال عمله معه





تناول برنامج "ناس أونلاين" خبر وفاة الفنان المصري الشهير، سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، وسلط الضوء على الأثر الفني الكبير الذي تركه في الساحة الفنية.





الناقد الفني المصري أحمد سعدالدين أكد أن الفن العربي خسر إحدى قاماته الكوميدية المسرحية تحديدا، لكنه أضاف أن العظماء لا يرحلون، فتبقى أعمالهم خالدة في الذاكرة للأبد.





وتابع سعدالدين خلال حواره مع مقدمة البرنامج، يارا سليمان، أن الفنان الراحل قدم أعمالا جيدة على المسرح والتلفزيون والسينما، إضافة للفوازير، ومن هنا ارتبط الجمهور بسمير غانم بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك أنه على مدار 60 عاما في العمل الفني لم يشهد أنه على خلاف مع أحد من زملائه، فكان شخصا محبوبا ومحِبا.





وحول الانتقادات التي وجهت لبعض الفنانين الذين شوهدوا يوم تشييع الفنان الراحل خلال حفل زفاف بمنطقة "الجونة" السياحية مساء بعد تأديتهم واجب العزاء، اعتبر الناقد سعدالدين أن الجمهور لا بد أن يكون محقا في انتقاده، ولكن بالمقابل كل شخص لديه ارتباطات، والممثل في النهاية هو إنسان ويجب الفصل، وربما كان هذا واجبا أيضا بالنسبة لهم.



