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ناقد فني يروي موقفا شهده لسمير غانم خلال عمله معه

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تناول برنامج "ناس أونلاين" خبر وفاة الفنان المصري الشهير، سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، وسلط الضوء على الأثر الفني الكبير الذي تركه في الساحة الفنية.

الناقد الفني المصري أحمد سعدالدين أكد أن الفن العربي خسر إحدى قاماته الكوميدية المسرحية تحديدا، لكنه أضاف أن العظماء لا يرحلون، فتبقى أعمالهم خالدة في الذاكرة للأبد.

وتابع سعدالدين خلال حواره مع مقدمة البرنامج، يارا سليمان، أن الفنان الراحل قدم أعمالا جيدة على المسرح والتلفزيون والسينما، إضافة للفوازير، ومن هنا ارتبط الجمهور بسمير غانم بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك أنه على مدار 60 عاما في العمل الفني لم يشهد أنه على خلاف مع أحد من زملائه، فكان شخصا محبوبا ومحِبا.

وحول الانتقادات التي وجهت لبعض الفنانين الذين شوهدوا يوم تشييع الفنان الراحل خلال حفل زفاف بمنطقة "الجونة" السياحية مساء بعد تأديتهم واجب العزاء، اعتبر الناقد سعدالدين أن الجمهور لا بد أن يكون محقا في انتقاده، ولكن بالمقابل كل شخص لديه ارتباطات، والممثل في النهاية هو إنسان ويجب الفصل، وربما كان هذا واجبا أيضا بالنسبة لهم.

وعن أحد المواقف التي شهدها للفنان الراحل، قال أحمد سعدالدين: سمير غانم كان يقدم برنامج كنت أنا رئيس تحريره، واختار غانم شخصا لم يُذكر اسمه كمؤلف منذ فترة بعيدة، ليكون ضيفا في برنامجه، على اعتبار أن له فضلا كبيرا على غانم بعد نجاح عمل فني كتبه له، فيجب أن يكون هذا تكريما له، وتابع سعدالدين بأن هذا الموقف أثبت لي أنه إضافة لكونه فنانا ناجحا، هو إنسان ناجح.

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