6 أرقام للسكة الحديد وسرس الليان في القسم الثاني





يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور نظيره سرس الليان بقيادة عبد الحميد سلامة في تمام الرابعة من عصر اابوم الاثنين علي استاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة ال24بدوري القسم الثاني .



أرقام وإحصائيات الفريقين :



1- السكة الحديد



يحتل فريق السكة الحديد المركز التاسع برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 23مباراة، حقق خلالهم الفوز في 6 مباريات ، وتعادل في 11 مباراة ،وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، سجل لاعبيه 18 هدف وسكنت شباكه مثلهم.



2- سرس الليان



بينما فريق سرس الليان متذيل المجموعة برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 23مباراة ، حصد خلالهم الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة سجل لاعبيه 16 هدف وسكنت شباكه 29 هدف.



3- هدافي السكة الحديد



تمكن 12 لاعب من تسجيل 18 هدف وهم

1- عمرو عزت 4 اهداف

2- محمد ريعو هدفين

3- اسلام صلاح هدفين

4- فتحي مجدى هدفين

5- محمد رمزي هدف

6- المتولى محمود هدف

7- محمود كشلط هدف

8- حازم شعيب هدف

9- محمد العربي هدف

10- سايكو هدف

11- محمد ناجح هدف

12- عبد العليم السيد هدف.



4- هدافي سرس الليان



تمكن 10 لاعبين من تسجيل 16 هدف وهم

1- محمد رمضان حله 3 اهداف

2- شيكو 3 اهداف

3- احمد جمال هدفين

4- محمود خيرى هدفين

5- محمد حسين تريكة هدف

6- احمد ريعا هدف

7- حسام أبو العزم هدف

8- أحمد عطية هدف

9- حلمى احمد هدف

10- أحمد إبراهيم هدف



5- نتيجة الدور الأول



حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول



6-نتيجة المباراة الماضية



تعادل فريق السكة الحديد مع فريق الزرقا بهدفين لكل منهما سجلها عبد العليم السيد ومحمد ريعو، بينما تلقى فريق سرس الليان هزيمة ثقيلة من فريق كوكاكولا بثلاثية نظيفة.



ترتيب المجموعة الثانية



1_بورتوالسويس 37 نقطة

2_الداخلية 36نقطة

3- كوكاكولا 35 نقطة

4_القناة35نقطة

5_الترسانة35تقطة

6_منتخب السويس34نقطة

7_بتروجت31نقطة

8_النصر29نقطة

9_السكة الحديد 29نقطة

10_زد 28نقطة

11_المريخ27 نقطة

12_جمهورية شبين 26 نقطة

13_النجوم 26 نقطة

14_الزرقا 23 نقطة

15_طنطا 20 نقطة

16_سرس الليان 20 نقطة