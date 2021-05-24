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محمد إبراهيم: الاتحاد مظلوم تحكيميًا وحسام حسن يسير بخطى ثابتة

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح محمد إبراهيم مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، أن فريق الكرة الأول، يعاني من الظلم التحكيمي هذا الموسم.

وأشار إبراهيم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، إلى أن الاتحاد السكندري فقد العديد من النقاط هذا الموسم بسبب التحكيم، كما أن التوفيق غاب عن الفريق في العديد من المباريات.

وأتم، " الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن، يسير بخطى ثابتة، ويقدم مباريات مميزة للغاية والفريق يقدم عروضاً كبيرة لكنه يعاني من غياب التوفيق".
جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة

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