تعرف على الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي الممتاز

اكتمل عدد الفرق الإنجليزية المتأهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا فى الموسم الكروى المقبل، عقب انتهاء منافسات "البريميرليج" بالموسم الجاري2020-2021، اليوم الأحد، بانتهاء مواجهات الجولة الـ38 والختامية من عمر المسابقة.





وكان فريق مانشستر سيتي، أول المتأهلين لدورى أبطال أوروبا فى وقت مبكر بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم وحسم صراع الصدارة فى وقت سابق بوصولة للنقطة 86 في ترتيب الدوري، رافقه مانشستر يونايتد، الذى أنهى الموسم فى وصافة الدوري برصيد 71 نقطة.





ونجح ليفربول في احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة بالفوز الهام على ضيفه كريستال بالاس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد".



