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مجلس النواب يواصل جلسته العامة اليوم

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:50 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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يواصل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

ويهدف مشروع القانون إلى منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو سنة 2021، وتقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 3062021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

جديرًا بالذكر: أن مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة، الأحد، نهائيًا على 6 مشروعات قوانين وذلك بعد التصويت وقوفًا، وجاءت هذه القوانين كالآتي:

1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

3. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

5.مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

6. مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

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