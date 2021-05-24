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مدير الكرة بالاتحاد السكندري السابق يكشف أسباب رحيل طلعت يوسف

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف محمد ابراهيم مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، أسباب رحيل طلعت يوسف عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في نهاية الموسم الماضي.

وأشار إبراهيم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو الذي يذاع على قناة "Ten"، إلى أن طلعت يوسف هو من اتخذ قرار الرحيل عن الاتحاد السكندري.

وأوضح أن الاتحاد السكندري قدم العديد من المباريات المميزة خلال الموسم الماضي، إلا أن الجهاز الفني السابق للفريق كان يعاني من الضغوطات، من قبل الجمهور السكندري، لكونه جهاز فني خالص من أبناء النادي، بالإضافة إلى غياب التوفيق عن الفريق في مختلف المباريات، وهو ما دفع طلعت يوسف إلى اتخاذ قرار الرحيل عن الفريق.

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