Advertisements

اليوم.. ذكرى رحيل أبو ضحكة جنان الفنان إسماعيل ياسين

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
Advertisements

تحل اليوم ذكرى رحيل أبو ضحكة الفنان إسماعيل ياسين الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 24 مايو من عام 1972.

ولد الراحل في محافظة السويس وانتقل إلى القاهرة، في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء، وقد امتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض حيث أنه مطرب و‌مونولوجست وممثل.

وظل أحد روّاد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935- 1945 ثم عمل بالسينما وأُنتجت له أفلام باسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد، ومن هذه الأفلام (إسماعيل ياسين في متحف الشمع - إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة - إسماعيل ياسين في الجيش -إسماعيل ياسين بوليس حربي (فيلم) – إسماعيل ياسين في الطيران – إسماعيل ياسين في البحرية – إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين ..إلخ).

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ يوم

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ ساعتين

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- ليل يتوج بطلًا للدوري الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

"عندي أمراض مزمنة وسني كبير".. عمرو أديب يحكي تجربته مع لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 3 ساعات

جاريث بيل يهاجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يوم

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 9 ساعات

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة": الحصول على اللقاح ليس بأسبقية التسجيل.. ولكن

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:35 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

01:11 ص

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

12:02 ص

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

09:25 م

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

12:21 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»