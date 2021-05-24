شاهد.. البرومو التشويقي الأول لفيلم "ماما حامل"





طرحت شركة سينرجي البرومو التشويقي لفيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوي والذي يعرض في دور العرض السينمائي 2 يونيو المقبل،





وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطارمن الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى".





وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى



