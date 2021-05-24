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الأهلي يحسم مصير أليو ديانج

الإثنين 24/مايو/2021 - 03:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تتجه النية داخل لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، للإبقاء على المحترف المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، وعدم رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وترغب لجنة التخطيط في الأهلي عدم رحيل "ديانج" واستمراره لموسم جديد مع الفريق بعد تألقه بالموسم الحالي.


وأكدت تقارير صحفية أن جهاز الكرة بالنادى الأهلي يرى صعوبة تعويض أليو ديانج وذلك بعد أن ظهر بمستوى فنى رائع خلال مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.


ويحظى أليو ديانج باهتمام عدد من الأندية ترغب في التعاقد معه منها أندية فى الدورى الإسبانى والفرنسى بالإضافة إلى بعض الأندية الخليجية.

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