الأهلي يحسم مصير أليو ديانج

تتجه النية داخل لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، للإبقاء على المحترف المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، وعدم رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.



وترغب لجنة التخطيط في الأهلي عدم رحيل "ديانج" واستمراره لموسم جديد مع الفريق بعد تألقه بالموسم الحالي.





وأكدت تقارير صحفية أن جهاز الكرة بالنادى الأهلي يرى صعوبة تعويض أليو ديانج وذلك بعد أن ظهر بمستوى فنى رائع خلال مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.



