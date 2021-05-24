الجيزة تبدأ أول أيام التدريب مع دفعة البرنامج الرئاسي بزيارة المساكن البديلة لعزبة حرب

قامت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة ويرافقها متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي"، واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، بزيارة عمارات حاكم الشارقة، والتي قد تم تسليمها يوم الأربعاء الموافق ٥ مايو ٢٠٢١ لأهالي عزبة حرب المرحلة الثانية.





وأجرى المتدربون، لقاءات مع الأهالي الذين قد تم تسليمهم الشقق، ومتابعة أداء وحدة متابعة المشروع التي قد تم إنشاءها لمتابعة احتياجات الأهالي بالعمارات الجديدة.





وتلى ذلك اجتماع المتدربين مع المهندس إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والذي استعرض لهم اهم المشروعات التي تقوم بها المحافظة في المراكز والمدن وخصوصا بالقرى الجاري تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.





واستكمل المتدربون تدريبهم بلقاء مع المهندسة زيزي كامل مدير وحدة التطوير الحضري بمحافظة الجيزة، والتي استعرضت ملف تطوير المناطق العشوائية وما حققته محافظة الجيزة في مواجهة العشوائيات إلى الآن.



