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كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

الإثنين 24/مايو/2021 - 03:18 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، بينما يتواجد المصري في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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