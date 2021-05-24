تفوق واضح للأندية الإسبانية على نظيرتها الإنجليزية في النهائيات الأوروبية

أظهرت فرق كرة القدم الإسبانية تفوقاً على نظيرتها الإنجليزية في نهائيات المنافسات الأوروبية التي خاضوها، إذ كان الفوز دائماً حليف الإسبان على مدار عقدين.





وستكون المنافسة القادمة في الدوري الأوروبي، حين يتواجه في بولندا، فياريال الذي يخوض لأول مرة نهائي مسابقة أوروبية، ومانشستر يونايتد.





وخاضت فرق من البلدين 19 مباراة نهائية في بطولات أوروبية، بحصيلة تصب في صالح الأندية الإسبانية بواقع 12 انتصاراً مقابل سبعة للفرق الإنجليزية.





وفي النهائيات التسعة الأخيرة التي جمعت بين فرق من البلدين، كان الفوز حليف الأندية الإسبانية التي لم تتجرع الهزيمة أمام خصم إنجليزي في نهائيات أوروبية منذ سقوط ديبورتيفو ألافيس 4-5 أمام ليفربول في 2001.





ومن بين النهائيات الـ12 التي فازت بها الفرق الإسبانية في كل المنافسات الأوروبية، يتصدر برشلونة القائمة بثلاثة ألقاب، يليه فالنسيا وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، بلقبين لكل فريق، ثم ساراغوسا بلقب.



