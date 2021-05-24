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عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

الإثنين 24/مايو/2021 - 03:50 ص
بوابة الفجر
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كشف أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الاثنين، عن فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسئول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو أريتري ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي، مؤكدا أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثوبيين في تيجراي.

وكما حذرت الخارجية الأمريكية، في بيان، المسئولين في إثيوبيا من فرض مزيدا من العقوبات في حالة عدم اتخاذ خطوات لحل الأزمة في إقليم تيجراي، داعية المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذه الإجراءات.

وأعلنت، فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، مؤكدة مواصلة مساعدة إثيوبيا فقط في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم الأساسي ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف حدة النزاعات، موضحة أنها ستواصل قيودها الواسعة الحالية على مساعدة إريتريا.

وكررت الخارجية الأمريكية، دعوتها لحل سياسي دائم للأزمة، قائلة:  "نحن ملتزمون بدعم الجهود المبذولة لحل الأزمة في تيجراي ومساعدة الإثيوبيين على دفع المصالحة والحوار للتغلب على الانقسامات الحالية".

وكتب وزير الخارجية الأمريكية على تويتر: "لقد أعربنا مرارًا وتكرارًا عن قلقنا البالغ إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في منطقة تيجراي في إثيوبيا"، مضيفا: "بدءًا من اليوم ، نتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرات على أولئك الذين نعتقد أنهم مسؤولون عن اندلاع النزاع".

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