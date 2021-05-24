الإعلامي إبراهيم فايق يعلن تعافيه من فيروس كورونا





أعلن الإعلامي الرياضي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شفاءه من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به الفترة الماضية





وكتب عبر حسابه : "اللهم لك الحمد والشكر سلبي كورونا، دعواتكم ومشاعركم الطيبة لم تتركني لحظة.





أي نعم لسة الشم والتذوق مارجعوش زي الأول بس أنا راضي والله ومبسوط لو تييجي على قد كده، ربنا يسترها عليكم.. حافظوا على نفسكم على قد ما تقدروا وربنا يحفظ مصر وأهلها".



