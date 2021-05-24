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اخر تطورات إصابة يوسف أوباما
الإثنين 24/مايو/2021 - 04:03 ص
محمد زويد
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يواصل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، على هامش مران الفريق قبل مواجهة المصري البورسعيدي.
وقام أوباما بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران ضمن البرنامج الموضوع له من رئيس الجهاز الطبي للفريق، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة الـ24 من بطولة الدوري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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