اخر تطورات إصابة يوسف أوباما

يواصل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، على هامش مران الفريق قبل مواجهة المصري البورسعيدي.





وقام أوباما بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران ضمن البرنامج الموضوع له من رئيس الجهاز الطبي للفريق، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.



