أسطورة ليفربول يؤكد بقاء صلاح وصعوبة رحيله

كشف أسطورة نادي ليفربول، جون ألدريدج، عن رأيه حول تفكير الريدز في بيع مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.





وتحدث ألدريدج عن رأيه في مستقبل محمد صلاح في حواره مع صحيفة "Sunday World" البريطانية، وقال: "أمامه عامين على انتهاء عقده الحالي، وإذا لما يظهر استعدادًا لتمديده، فعلى ليفربول التفكير في بيعه هذا الصيف".





وتابع: "على الرغم من أنه لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، لكن هناك إمكانية لإنهائه الموسم كهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز".





وأضاف: "سيبلغ من العمر 29 عامًا في يونيو، يجب على ليفربول أن يقرر ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ به في السنوات القليلة المقبلة أو الاستفادة منه الآن".





وأتم: "كانت هناك شائعات بأنه مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن محمد صلاح وليفربول أعتقد أنهما سيجريان محادثات في الأسابيع القليلة المقبلة وليس هناك ما يضمن بقاءه".



