نجوم الاتحاد وغزل المحلة مرشحين للإنضمام إلى الزمالك

بدأ الزمالك مفاوضاته الرسمية مع بعض المدافعين المميزين في بطولة الدوري وذلك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماتهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









ودخل كلا من محمد فتح الله نجم دفاع غزل المحلة ومحمود رزق نجم دفاع الاتحاد السكندري دائرة اهتمامات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بشكل كبير.













ومن المرجح أن يفتح الزمالك باب المفاوضات مع هذا الثنائي في الفترة المقبلة وذلك من أجل التعرف على مطالب أنديتهم من الناحية المادية.









ويمتلك المدير الفني الفرنسي رغبة قوية من أجل التعاقد مع مدافع جديد في الصيف المقبل خاصة بعد الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها الخط الخلفي في بعض المباريات.