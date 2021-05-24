Advertisements

لجنة الزمالك الجديدة تدرس تشكيل لجنة كرة القدم

الإثنين 24/مايو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
تقوم اللجنة المؤقتة الجديدة التي تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب بدراسة تشكيل لجنة لإدارة كرة القدم في الزمالك.


وترغب اللجنة المؤقتة الجديدة في تشكيل لجنة كرة القدم حتى تتولى ملف كرة القدم خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل التركيز الشديد على حل أزمات الفريق واللاعبين.


كما استقرت إدارة الزمالك على تعيين متحدث رسمي لفريق كرة القدم وذلك من أجل الرد على أي شائعات تخص الفريق.



وستشهد الساعات المقبلة اجتماع بين أعضاء لجنة الزمالك الجديدة وذلك من أجل وضع النقاط فوق الحروف والاستقرار على سياسة القلعة البيضاء.

أخبار تهمك

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 21 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يوم

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ يوم

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ حوالي 10 ساعة

"عندي أمراض مزمنة وسني كبير".. عمرو أديب يحكي تجربته مع لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:35 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

01:11 ص

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

12:02 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

03:50 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»