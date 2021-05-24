لجنة الزمالك الجديدة تدرس تشكيل لجنة كرة القدم

تقوم اللجنة المؤقتة الجديدة التي تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب بدراسة تشكيل لجنة لإدارة كرة القدم في الزمالك.









وترغب اللجنة المؤقتة الجديدة في تشكيل لجنة كرة القدم حتى تتولى ملف كرة القدم خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل التركيز الشديد على حل أزمات الفريق واللاعبين.









كما استقرت إدارة الزمالك على تعيين متحدث رسمي لفريق كرة القدم وذلك من أجل الرد على أي شائعات تخص الفريق.













وستشهد الساعات المقبلة اجتماع بين أعضاء لجنة الزمالك الجديدة وذلك من أجل وضع النقاط فوق الحروف والاستقرار على سياسة القلعة البيضاء.