الإسماعيلى يقرر تجديد عقد إيهاب جلال

يسعى مجلس إدارة نادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لتجديد عقد إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الجارية.





ووفقاً لما أشارات إليه بعض المصادر، فإن اللجنة الفنية بالنادي ستجتمع مع إيهاب جلال، عقب لقاء مصر المقاصة والمقرر له الإثنين، في إطار الجولة 24 من الدوري الممتاز، وذلك بهدف إقناعه بالاستمرار في منصب الرجل الأول في الفريق لموسم آخر.





وكان إيهاب جلال نجح في المحافظة على آمال الفريق في البقاء في الدوري بعدما قاد الفريق للفوز في 5 مباريات متتالية على حساب كل من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف والإنتاج الحربى والبنك الأهلى بهدفين نظيفين والجونة وأسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال الفريق في مباراة مصر المقاصة، والمقرر لها في تمام () مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد تعافيه الكامل من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الماضية.



