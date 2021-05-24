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موعد مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يتنافس الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، للنسخة الجارية من أكبر البطولات في القارة السمراء.

موعد مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

وتأهل الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي، إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على مولودية الجزائر 1-0، في إياب الدور ربع النهائي، و التعادل 1-1 ذهابا.


وعلى الجانب الآخر، تأهل كايزر تشيفز إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من هزيمته الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي، ولكنه فاز في الذهاب برباعية نظيفة.


ومن المقرر أن تُقام مواجهة ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الوداد وكايزر تشيفز في تمام العاشرة مساء يوم 18 يونيو بتوقيت مكة المكرمة.


وتُقام مباراة العودة بين بين الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 25 من شهر يونيو المقبل، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.


وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" حصريا مواجهة بين الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بدوري نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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