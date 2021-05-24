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عاجل- الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:34 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


الأهلي يستقر على رحيل مروان محسن
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استقر على رحيل مروان محسن مهاجم الفريق على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي المقبل بعد خروجه من حساباته الفنية.


وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أبدى عدم اقتناع بامكانيات مروان محسن الفنية والبدنية.


وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني اتفق مع مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على إعارة مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الصيف المقبل.


وأتم المصدر موضحا أن مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تلقى عروضا سيراميكا وكذلك مصر المقاصة وإنبي للرحيل عن القلعة الحمراء مطلع الموسم الجديد.

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