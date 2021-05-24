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موعد مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:04 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي نظيره مصر للمقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة،علي أرضية ملعب ستاد الإسماعيلية.


وتذاع المباراة حصريا عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية هذا الموسم، وحددت المجموعة قناة أون تايم سبورت 2 لبث المباراة عبر شاشتها، فيما لم يتم تحديد اسم معلق المباراة حتى الآن.


ويحتل نادي مصر للمقاصة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعهم خلال 22 مباراة، فيما يأتي نادي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة ولكن من 23 مباراة.

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