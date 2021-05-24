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تعرف على الثلاثي المنضم للمنتخب الفراعنة في أولمبياد طوكيو

الإثنين 24/مايو/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على الأسماء التى سيتم ضمها وهم الثلاثي الكبار ضمن قائمة الفراعنة المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.


وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.


و استقر شوقي غريب على ضم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.


ومن المقرر أن تفتتح مصر مبارياتها في المجموعة يوم 22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

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