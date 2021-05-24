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لحظة الحسم تقترب.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

الإثنين 24/مايو/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه فريق الكرة الأول بنادي فياريال نظيره فريق مانشستر يونايتد، يوم 26 مايو الجاري فى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وقد صعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما تخطي عقبة نظيره فريق روما الإيطالي فى دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ليصعد إلى المباراة النهائية.


بينما صعد نادي فياريال الإسباني إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعدما تخطي عقبة نظيره فريق أرسنال الإنجليزي.

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