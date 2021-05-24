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لاعبي ريال مدريد يطالبوا زيدان بالبقاء

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن لاعبي ريال مدريد طلبوا من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، بالبقاء في صفوف الفريق وعدم الرحيل.


وارتبط زيدان بالرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم، والذي خاض فيه النادي الملكي آخر مباراة رسميًا أمام فياريال، وفاز بهدفين مقابل هدف.


وبحسب شبكة "ABC" الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد طلبوا من زين الدين زيدان الاستمرار، خاصة وأن العلاقة بينه وبين اللاعبين جيدة للغاية.


وتابعت الشبكة، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يرغب في رحيل زيدان، والاجتماع الذي سيكون بينهما خلال الأيام المقبلة سيحسم كل الأمور بشأن مستقبل المدرب الفرنسي.

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